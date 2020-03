Vader laat dochter (11) autorijden, ’ze verdient wel iets leuks’

„Kwam tijdens rijden in de wijk een personenauto tegen waar naar mijn inschatting een wel heel jonge bestuurster reed. (...) Haar vader zat er naast en gaf aan dat in deze vervelende corona-tijd zijn dochter wel iets leuks verdiende”, zo beschrijft De Brabander het voorval op Twitter.

„Gevraagd of de man dit serieus bedoelde en begreep wat er op het spel stond. Zou maar even zijn en dan samen naar een winkel boodschappen doen. Of hij dit serieus meende. Even later begreep hij wel dat dit uiteraard niet had gemoegen. Gezegd dat hij iets anders moest kiezen.”

Of de man een bekeuring heeft gekregen, laat de wijkagent in het midden.