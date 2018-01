Nieuw schadeprotocol zet NAM op afstand

Ⓒ GinoPress B.V.

Het gebied waarop het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade van toepassing is, is niet geografisch begrensd. Dat meldt RTV Noord, dat documenten erover in handen heeft. Het nieuwe protocol geldt niet alleen voor schade door bevingen bij het Groningenveld, maar ook voor de gasopslag bij Norg. Die opslag is direct verbonden met het gasveld.