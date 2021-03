Groep rijksambtenaren krijgt voorrang bij vaccineren

Van onze parlementaire redactie

Het gaat naast diplomaten van Buitenlandse Zaken ook om rijksambtenaren van andere ministeries die op korte termijn naar een post gaan waar (voorlopig) geen vaccin is dat door de medicijnenwaakhond EMA is goedgekeurd.

Ook rijksambtenaren die naar plekken met een slechte medische voorziening vertrekken, komen in aanmerking voor een prik. „Dit ter voorkoming dat zij ziek worden en dan eventueel terug moeten vallen op medische evacuatie naar Nederland”, legt een woordvoerster uit.

Voor Nederlanders die op korte termijn voor een bedrijf naar het buitenland worden uitgezonden is er geen vergelijkbare regeling. Diplomaten en andere ambtenaren in het buitenland worden in principe niet uitgenodigd om naar Nederland te komen voor een vaccin.

Voor de rijksdienaren die ergens werken waar geen door EMA goedgekeurd vaccin is of waar de ziekenhuizen slecht zijn, komen weer wel in aanmerking voor een prik in het vaderland. „Voor deze groep wordt zoveel mogelijk de hier gehanteerde planning per leeftijdscohort aangehouden. Waar mogelijk vindt vaccinatie plaats in de periode dat ze voor verlof in Nederland zijn.”