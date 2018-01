Geen celstraf verpleegster die bejaarde (83) vergat op toilet en overleed

De verpleegkundige van verzorgingstehuis Toermalien in Genk had de vrouw ’s avonds op het toilet geplaatst, maar vergat haar daarna in bed te leggen. De vastgegespte bejaarde van Turkse origine viel voorover en stierf aan de gevolgen van verstikking.

Pas de volgende ochtend werd ze gevonden. De verpleegkundige uit Bree riskeert een jaar voorwaardelijke celstraf wegens ’onachtzaamheid’. Dit meldt Het Belang van Limburg.

Zwaar aangeslagen

De feiten speelden zich af op 28 juni 2014. Na het avondeten ging de verpleegster, die samen met twee collega’s moest zorgen van dertig personen, alle bewoners in bed leggen. Het slachtoffer zette ze met behulp van een tillift eerst op het toilet. Daarna ging ze een naburige bewoner van de nodige hulp voorzien.

„Door een buitengewone samenloop van omstandigheden is ze de 83-jarige vrouw vergeten. Het is een zeer trieste situatie. Je kan het vergelijken met ouders die hun kind in een veel te warme auto vergeten”, sprak haar advocaat Jos Lenaerts.

Blanco strafblad

De zwaar aangeslagen verdachte kon haar medeleven maar niet genoeg uitdrukken. „Ik heb hier heel erg spijt van. Ik ben juist verpleegster geworden om mensen te kunnen helpen”, snikte ze in de rechtszaal. De vrouw is nog altijd werkzaam bij het verzorgingstehuis. „Het is een gewaardeerde verpleegkundige die goede evaluaties behaalt”, luidde het.

Het openbaar ministerie sprak van een bijzonder spijtige zaak en wees op het blanco strafblad en het schuldinzicht van de vrouw. „Een effectieve celstraf ga ik niet vragen, wel een jaar voorwaardelijk.” Na het overlijden van de bejaarde vrouw nam het woonzorgcentrum verschillende maatregelen om gelijkaardige situaties in de toekomst te voorkomen.

Ook de familie van het slachtoffer had het bij monde van advocate Flavia Lubandy over een verschrikkelijke zaak. „Niet alleen voor 83-jarige vrouw, maar ook voor de verpleegkundige. Wij willen haar dan ook niet met de grond gelijk maken.” Lubandy vroeg in totaal een schadevergoeding van 28.500 euro voor de kinderen en kleinkinderen van de overleden vrouw. Vonnis is op 31 januari.