Vlaming op rijles ná rijexamen

De extra kosten van de rijles bedragen ongeveer 100 euro, waarmee Vlamingen relatief nog altijd goedkoop uit zijn. Volgens de Vlaamse minister Ben Weyts van Mobiliteit blijven de totale kosten van een rijbewijs beperkt tot 175 euro, terwijl Nederlanders gemiddeld 2500 euro kwijt zouden zijn aan het totale pakket van rijlessen en rijexamen.

Wie de cursus niet volgt kan een boete tot 4000 euro krijgen. In België is het niet verplicht om lessen te volgen bij een officiële rijschool. Ook een kennis of familielid mag de vaardigheden overbrengen. Een begeleider moet wel een cursus volgen.