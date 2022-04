Auto’s meegenomen voor onderzoek in zaak dood Peter Langenberg

Peter Langenberg is op Eerste Paasdag met de bus van Alkmaar naar Egmond aan Zee gegaan. Hij werd dezelfde zondagmiddag pal bij een mannenontmoetingsplaats levenloos aangetroffen door passanten. Zijn kleren, kniebrace en tas zijn sindsdien spoorloos verdwenen.

In het huis, vlak bij de duinen, waar de verdachte vrijdagavond is aangehouden, heeft de technische recherche tot ’s nachts onderzoek gedaan. De straat is niet ver van de plek waar het slachtoffer uit de bus is gestapt. Er zijn bij de verdachte veel spullen, waaronder drie auto’s, voor onderzoek meegenomen. Toekijkende buurtbewoners betoonden zich geschokt door aanhouding en de enorme politieactie bij hen in de straat. Een omstander: „De verdachte is met een soort kap over zijn hoofd in een arrestantenwagen geduwd. Gelet op het glaszettersbedrijf dat al uren bezig is, moet het er grof aan toe zijn gegaan.”

Homo-ontmoetingsplaats

In Egmond aan Zee heerst verbazing over het feit dat het slachtoffer volgens de politie bij een mannenontmoetingsplaats zou zijn gevonden: „Nog nooit wat van gehoord of gezien”, vertelt een man die zijn hond uitlaat pal bij de woning waar de 29-jarige verdachte is aangehouden. Dit is echt nieuw voor mij. Het zou overigens heel goed als de politie inderdaad de juiste man zo snel te pakken heeft. Deze gruwelijke zaak moet worden opgelost. Ook om de angst die er heerst weg te nemen.” Zondag vertelt Egmond aan Zee-bewoonster Rita Koppedraaijer aan De Telegraaf: „Ik woon hier al 38 jaar maar heb nog nooit iets van de homo-ontmoetingsplek, waar steeds over gesproken wordt, gemerkt.”

De politie heeft deze foto van Peter Langenberg vrijgegeven die gemaakt is toen hij in de bus stapte op weg naar Egmond.

De politie reageert desgevraagd erbij te blijven dat het lichaam van Peter Langenberg nabij een mannenontmoetingsplaats is gevonden: „Dat melden we niet zomaar. De plek is overigens wel een eind van de Egmond aan Zee vandaan, een kilometer of drie noordelijker”, aldus een woordvoerder van de politie.

Over de verdachte zijn de ’Derpers’, zoals de inwoners van Egmond worden genoemd, zeer terughoudend. Tijdens de grote politieactie van vrijdagavond zegt niemand de gearresteerde man echt te kennen. Dit weekeind circuleert er onder inwoners een foto van de man die zou zijn aangehouden. „Ik ken hem in ieder geval niet, maar weet dat een foto van een vermeende verdachte rondgaat”, zegt Rita Koppedraaijer. „Natuurlijk hakt dit erin allemaal. In Egmond zijn de mensen zeer afwachtend. Eerst maar eens zien of dit werkelijk de dader is. Mocht dat zo zijn dan zijn de complimenten voor de politie die dit voortvarend heeft aangepakt.”

Heeft u tips? Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.