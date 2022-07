Man zit met ’brandende pijn’ na dagenlang per ongeluk toiletbrildoekjes te hebben gebruikt

Leon Gleed (29) is vrachtwagenchauffeur en is vaak van huis. Toen hij onlangs even vakantie had, werd hij geplaagd door een ’brandende pijn’ aan zijn zitvlak. De oorzaak werd al snel duidelijk.

Zijn vriendin Sadie Williams kocht Tesco’s Active Flushable Toilet Wipes bij een Tesco-supermarkt in Rica, Zuid-Wales, en legde die bij het toilet thuis. Een paar dagen en meerdere toiletbezoeken later, kreeg Leon Gleed last van vervelende uitslag.

Doekjes zijn voor het toilet zelf

De betreffende doekjes dienen namelijk om het toilet en vooral dan de toiletbril te ontsmetten. Het gaat dus niet om de bekende vochtige doekjes waarmee onder meer babybilletjes worden schoongeveegd.

Leon kan er intussen al om lachen, maar heeft er toch enkele dagen serieus last van gehad. „Toen ik de pijn kreeg, wist ik dat er iets niet klopte en toen ik de verpakking controleerde, stond er ’99 procent van de bacteriën dood’.

Zijn vrouw zegt niet te begrijpen ’hoe hij zo stom kon zijn’. Toch hebben ze samen besloten om de producent in een brief te vragen of het niet uitdrukkelijker op de verpakking kan vermeld worden dat het om een onderhoudsproduct gaat en dus niet om vochtige doekjes. Een antwoord van supermarktketen Tesco is er voorlopig nog niet gekomen

De brandende pijn is intussen weg.