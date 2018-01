Groningers krijgen onafhankelijk loket

Dinsdagmiddag werden alle details geopenbaard. Er komt een ’Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen’, waar burgers naartoe kunnen om hun schade te laten bepalen. De NAM is daarbij niet rechtstreeks betrokken.

„De benoeming van de leden wordt gedaan door het ministerie en daar komen juristen en technici in”, zegt Van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging tevreden. „De burgers hebben nu recht op bezwaar en beroep. Daardoor gaat de afhandeling veel sneller dan voorheen.”

Ook de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar is blij. Het verruimen van de begrenzing van het bevingsgebied en de makkelijkere bewijsvoering „dragen bij aan een beter gevoel van rechtvaardigheid”, stelt hij. „Ik hoop dat dit een voorbode is van hoe we de versterking gaan vormgeven. Dan kunnen de mensen hun leven weer leiden. Zo ver zijn we nog lang niet, maar dit is een goede stap.”

Behalve nieuwe schades gaat de commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend. De openstaande schademeldingen van vóór die datum krijgen een passende oplossing aangeboden, zo is overeengekomen.

Iedereen positief

Burgemeester Anno Hiemstra van Appingedam vindt het fijn dat ook de maatschappelijke organisaties achter het nieuwe protocol staan. „We moeten nu wel zorgen dat het gaat werken. Ook moeten we nu de versterkingsoperatie oppakken. Deze aanpak was in goede harmonie. Houden we dat vol, dan ontstaat er in Groningen een echt toekomstperspectief.”

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders houdt zich vooral bezig met de uitvoering. „We proberen dat allemaal voor 19 maart te regelen. Er komt ergens frictie en dat moeten we beheersen.” Dat beaamt minister Eric Wiebes. „Er zullen dingen zijn die beter kunnen, maar geef begrip aan de mensen die alles op alles zetten om dit goed te regelen.”

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is naar eigen zeggen „verheugd” over het nieuwe schadeprotocol voor gedupeerden van de aardbevingen die door de gaswinning in Groningen worden veroorzaakt. „Vanaf nu kan het Rijk de afhandeling van de schade door aardbevingen weer voortvarend oppakken. NAM staat met dit protocol nu definitief voor de toekomst op afstand van die schade-afhandeling”, reageert directeur Gerald Schotman.

