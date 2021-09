Aanklager: ex-agent ontvoerde Sarah Everard met neparrestatie

Everard liep op 3 maart na een etentje naar huis toen ze werd meegenomen door Couzens. De ontvoering zou niet langer dan vijf minuten hebben geduurd. De aanklager acht het waarschijnlijk dat de agent, die niet aan het werk was, Everard zogenaamd staande hield voor het overtreden van coronaregels.

Beveiligingscamera’s hebben het moment vastgelegd waarop Couzens zich als agent identificeerde en Everard in handboeien in een auto liet stappen. Ooggetuigen zagen de ontvoering aan voor een arrestatie door een undercoveragent. Volgens de aanklager maakte de verdachte gebruik van zijn kennis en ervaringen als agent bij het handhaven van coronamaatregelen.

Levenslang

Het lichaam van Everard werd een week na haar verdwijning gevonden in een bos in Kent. Couzens was toen al opgepakt. De 48-jarige man legde zijn bekentenissen afgelopen zomer af en werd daarna direct ontslagen door de politie. Hij kan een levenslange celstraf krijgen. Britse media melden dat de veroordeling donderdag plaatsvindt.

De moord leidde tot grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk en ook daarbuiten. Vrouwen deelden online massaal hun ervaringen met intimidatie en bedreigende situaties op straat. Eerder deze maand werd een jonge vrouw, Sabina Nessa, in Londen om het leven gebracht. Dat leidde opnieuw tot grote ophef over de veiligheid van vrouwen. De Britse regering beloofde na Everards dood actie te ondernemen.