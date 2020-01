Briefje op matras in flat Wageningen: ’Denk aan Arnhem’

De brand woedde in een gft-container vóór de flat en was snel geblust.

Volgens Omroep Gelderland moet een bewoner van de flat gedacht hebben een ander een plezier te kunnen doen met het gratis matras, maar een vermoedelijke medebewoner was het daar niet mee eens. In een geschreven reactie werd verwezen naar de fatale flatbrand die vlak na de jaarwisseling woedde in een galerijflat op het Gelderseplein in Arnhem.

Het matras stond in de hal van de flat. Ⓒ 112 Wageningen

Fatale brand in Arnhem

De brand in de flat aan het Gelderseplein is ontstaan door vuurwerk. Een bankstel in de hal vatte vlam toen daar vuurwerk op terechtkwam.

Een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje kwamen om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten zwaargewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak en de stroom uitviel. Het vuur ontstond na middernacht in de entree van het flatgebouw.

