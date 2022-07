Voor fraude veroordeelde Van Rey mag wethouder worden

Volgende week woensdag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De laatste hobbel is nu genomen door het rapport van Berenschot met de risicoanalyse integriteit dat alle seinen ook voor de 77-jarige Van Rey op groen zet.

Van Rey werd enkele jaren geleden tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie en verkiezingsfraude. Ook mocht hij enkele jaren geen wethouder zijn. Die schorsing is inmiddels ten einde.

De gemeente Roermond heeft woensdag een samenvatting van het rapport van Bureau Berenschot online gezet. Daarin staat onder meer dat er wel integriteitsrisico’s zijn geconstateerd. Bij wie staat niet in de samenvatting. Het bureau doet naar eigen zeggen aanbevelingen hoe met deze risico's om te gaan om ze te voorkomen. Waaruit die risico's bestaan staat ook niet in de openbaar gemaakte samenvatting.

Aftreden wegens verdenking fraude

Van Rey zal naar alle waarschijnlijkheid komende week woensdag worden geïnstalleerd, na tien jaar geleden te zijn afgetreden als VVD-wethouder wegens toen nog de verdenking van onder meer fraude. Omdat de VVD hem liet vallen, richtte Van Rey met medestanders de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) op.

Acht jaar lang handhaafden de grote partijen in Roermond een cordon sanitaire rond de LVR, omdat voormalig Van Rey werd verdacht en later ook veroordeeld wegens fraude. Die uitsluiting is sinds de laatste verkiezingen voorbij. De LVR behaalde een forse verkiezingswinst, waarop GroenLinks en VVD eieren voor hun geld kozen en lieten weten alsnog met de LVR in zee te willen gaan.

De LVR wil twee wethouders leveren, de overige coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en VVD, elk één. Aan alle kandidaten is een verklaring omtrent gedrag (VOG) verstrekt voor de functie van wethouder, schrijft Bureau Berenschot.