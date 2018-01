’Uitpeilen mobiele telefoon nodig bij brand’

De centralist had tijdens die boerderijbrand twee mensen aan de lijn die met eenzelfde gsm belden, maar elk een ander adres noemden. De brandweer reed daarop 10 kilometer de verkeerde kant op. Toen de vergissing werd bemerkt, duurde het tussen de vijf en negen minuten voor de brand was gevonden. De bejaarde bewoner kon nog uit het huis gehaald worden, maar overleed vlak daarna in het ziekenhuis.

„Wij willen de exacte locatie kunnen bepalen om dit soort vergissingen te voorkomen”, zegt een woordvoerder van de brandweer. „Dat kan wel bij vaste lijnen, maar bij een gsm is dat wettelijk niet toegestaan.”