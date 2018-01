Pauw mag vliegtuig niet in

Het dier voldeed niet aan de reglementen, zo liet de maatschappij weten. Volgens United was dat de dame in kwestie al drie keer duidelijk gemaakt, maar toog ze tegen beter weten in toch met het dier naar het vliegveld. Daar kreeg ze dus opnieuw nee te horen. De Amerikaanse kreeg uiteindelijk hulp van vrienden; zij brachten haar en de pauw met de auto naar haar bestemming in Los Angeles.

De pauw in kwestie blijkt overigens een lokale beroemdheid te zijn in de New Yorkse wijk Bushwick. Het dier, dat de naam Dexter draagt, heeft een eigen Instagram-account. Zijn eigenaresse blijkt een Amerikaanse kunstenares te zijn, die het dier in 2015 gebruikte voor een kunst-project. Daarna besloot ze het dier te adopteren. De pauw en de Amerikaanse zijn sindsdien onafscheidelijk.

Hoewel United de pauw weigerde, heeft de maatschappij wel laten weten de reglementen te zullen herzien. „We zijn ermee bekend dat sommige passagiers nu eenmaal bepaalde dieren bij zich willen hebben. Soms is dat ook om de vlucht wat aangenamer te maken”, aldus een woordvoerder van de maatschappij.

Ⓒ Instagram

In Amerika is zo’n ’emotional support animal’ (ESA) bekender dan bij ons. Omdat passagiers zich daarmee wat meer op hun gemak voelen, mag een steundier dan ook vaak gewoon worden meegenomen worden aan boord. De meeste mensen kiezen echter voor een kat of een hond.