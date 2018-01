Raad van State oordeelt over kosten drugsafval

Naar de uitspraak was reikhalzend uitgekeken, omdat er tot dusver geen of weinig uitspraken zijn over de kosten van drugsafvaldumpingen op particulier terrein. „We gaan voor onszelf, voor een volgende keer maar ook voor de rest van het land in hoger beroep. We zijn benieuwd naar het oordeel van de Raad van State”, zei een woordvoerster woensdag.

De getroffen Nuenenaar erfde van zijn vader een stuk grond waar binnen een jaar tijd twee keer drugsafval werd gedumpt. Op 28 september 2016 werd in het weiland een busje met drugsafval in brand gestoken en op 8 augustus 2017 werden ongeveer veertig vaten gedumpt en ook in brand gestoken. De daders werden niet gevonden. De gemeente liet de gevaarlijke troep in beide gevallen onmiddellijk opruimen voor een bedrag van in totaal ongeveer 45.000 euro.