Ontheffing sancties VS voor atleten Zuid-Korea

Een delegatie van 24 Zuid-Koreaanse skiërs is woensdag naar Noord-Korea gegaan om te trainen. Dat doen ze daar de komende dagen gezamenlijk met het Noord-Koreaanse team, ter voorbereiding van de Olympische Winterspelen in PyeongChang. Een uur voordat het Zuid-Koreaanse vliegtuig vertrok, verleenden de Verenigde Staten de vrijstelling aan de luchtvaartmaatschappij waarmee de sporters reisden, melden Zuid-Koreaanse media.

De Amerikaanse president Donald Trump, die woensdag tijdens zijn State of the Union weer fel uithaalde naar het communistische Noord-Korea, stelde in september een pakket sancties in tegen het land. Onderdeel daarvan is dat vliegtuigen 180 dagen nadat die in Noord-Korea zijn geweest niet op Amerikaanse bodem mogen komen.