PvdA-kopstuk eiste huurkorting

PvdA-senator Marleen Barth. Ⓒ ANP

Den Haag - PvdA-kopstuk Marleen Barth zwijgt over haar rol in een Wassenaarse rel. Ze probeerde voor een prikkie in een miljoenenpaleis te wonen. Gevraagd naar de pijnlijke affaire, verwijst ze slechts naar de verklaring van haar man.