’Doodse’ Hema moet wakker gekust

Martha Meijer moet er niet aan denken dat de Hema verdwijnt. „Ik ben dol op Hema. Als het verdwijnt, zou ik dat heel erg vinden.” Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - De Hema ten onder laten gaan? Als het aan bezoekers van de Hema in de Amsterdamse Pijp en in Amstelveen ligt, dan blijft de Hema nog verschrikkelijk lang bestaan. En de winkel moet in handen komen van iemand die er van houdt.