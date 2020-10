’Ongenode gast’ breekt been bij beklimmen hek politiebureau in Breda

„Normaal gezien proberen mensen in ons bureau zo snel mogelijk de uitgang te vinden”, schrijft een verbaasde agent op Facebook. „Vannacht hadden wij echter een ongenode gast op het binnenterrein. Via het voor het bureau geparkeerde dienstvoertuig is de man over het hek geklommen en is daarbij ongelukkig terecht gekomen.”

Waarom de man deze capriolen uithaalde, is volgens de politie onduidelijk gebleven.

Agenten van het politiebureau Chasséveld werden rond 03.40 uur gewaarschuwd dat een man voor het bureau stond die 112 had gebeld. Buiten troffen zij een man aan die op de grond lag. Naast hem lag een ruitenwisser van een daar geparkeerde politieauto. Die had de man naar eigen zeggen afgebroken. Hij vertelde ook dat hij over het politievoertuig was geklommen, met de bedoeling over het hek van het politiebureau te komen. Hij was echter gevallen en had daarbij zijn been gebroken.