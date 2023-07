Meisje (8) krijgt 800.000 dollar schadevergoeding na brandwonden door kipnugget

In 2019 ging het toen vierjarige meisje met haar moeder en broertje gezellig door de McDrive in Tamarac. Op de achterbank zat ze haar kipnuggets te eten toen er plots eentje tussen haar gordel en haar huid kwam. Dat leidde tot ernstige brandwonden en hard geschreeuw. De foto’s van de brandwonden en een opname van het geschreeuw werden als bewijs gebruikt in de zaak. Naast de schadevergoeding heeft het meisje ook een litteken aan het incident overgehouden.

Het bedrag van 800 duizend dollar was volgens McDonald’s wat fors, zelf dacht het bedrijf aan een vergoeding van niet meer dan 156 duizend dollar. Zo stelt het bedrijf dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor wat klanten met de producten doen en stelt het tevens dat de etenswaar wel warm genoeg moet zijn om salmonella-infecties te voorkomen.