Turkije boos op Amerikaanse parlementsvoorzitter Pelosi

Nancy Pelosi. Ⓒ ANP / HH

ANKARA - De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi heeft zich met opmerkingen over president Donald Trump ook de woede van Turkije op de hals gehaald. De Democrate herinnerde Trump eraan dat zijn land een democratie is: „U bent hier niet in Noord-Korea, niet in Turkije en niet in Rusland, meneer de president.”