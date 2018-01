Nieuw onderzoek naar Meisje met de parel

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Museum Het Mauritshuis in Den Haag gaat nieuw onderzoek doen naar Meisje met de parel, in 1665 geschilderd door Johannes Vermeer. Het schilderij werd in 1994 voor het laatst onderzocht en de technieken zijn sindsdien sterk verbeterd. Het Mauritshuis hoopt daardoor nog meer aan de weet te komen over werkwijze en materialen.