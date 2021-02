Hitler-boek Nederlandse kunstdetective verfilmd in Hollywood

„Het boek is nu uit in tien talen, wordt gelezen van Japan tot Frankrijk. Dat is niet onopgemerkt gebleven”, zegt de man die de bijnaam ’Indiana Jones van de kunstwereld’ kreeg.

Wereldnieuws werd Brand toen hij in 2015 Hitlers paarden, de immense bronzen beelden van de Rijkskanselarij, terugvond. Zeventig jaar lang had iedereen aangenomen dat die nazikunst vernietigd was. „Voorpagina’s en breaking news over de hele wereld.”

Ⓒ ANP/HH

Los daarvan gaat het Amerikaanse filmbedrijf ook nog een half-fictie-half-waarheidserie maken die gebaseerd is op zijn kat-en-muisspel met Van Gogh-dief Octave Durham. „Ik heb Okkie altijd bejaagd, maar nooit kunnen pakken. En evengoed zitten we samen op een terras.”