Schoolklas krijgt porno te zien in plaats van Paddington Bear

De rood aangelopen meesters en juffen moesten inderdaad aan de ouders toegeven dat er expliciet filmmateriaal was afgebeeld op de school. Met een brief heeft de school ’excuses’ proberen aan te bieden. „We hadden een defect in onze filters”, zo luidde de tekst onder meer. „ De leerlingen hebben ongepaste beelden kunnen aanschouwen. De school heeft juist strikte maatregelen om te voorkomen dat ze dit soort dingen zien.”

Toch vonden sommige ouders dat de school laks was en niet meteen actie had ondernomen. Bovendien hadden ze liever een sms gehad in plaats van een brief. „Ik vind het echt walgelijk om uit de mond van mijn kind te horen dat ze dit gezien hebben”, zegt een ouder tegen The Irish Sun.

Trauma

Ze vervolgt: „Sommige kinderen nemen het met een korreltje zout, maar anderen zijn getraumatiseerd door wat ze gezien hebben. Het is niet goed te praten dat de kinderen zelf het ons moesten vertellen.”

Volgens menig ouder heeft de school zich nog niet officieel verontschuldigd.