Italië vecht EMA-besluit aan bij EU-hof

Deze week bleek dat het EMA het nieuwe pand aan de Amsterdamse Zuidas pas later kan betrekken dan Nederland had beloofd. Het nu nog in Londen gevestigde agentschap uitte enige zorgen over de beschikbare werkruimte in de tijdelijke huisvesting bij station Sloterdijk.

Italië wil dat er een nieuw besluit wordt genomen, omdat de continuïteit van het EMA in het geding zou zijn. De Italiaanse premier Paolo Gentiloni zei volgens media in zijn land dat het het niet makkelijk zal zijn het besluit te laten terugdraaien. „Maar we moeten het proberen.”

Milaan verloor in november van Amsterdam na stemmingen en een loting. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei dinsdag een rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Volgens hem is de verkiezing volgens de regels verlopen.

EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid) toonde zich in een reactie enigszins geïrriteerd. „De Europese Raad heeft een besluit genomen.” De Europese Commissie is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit, maar wil geen deel uitmaken van het Italiaanse verkiezingsdebat, zei hij. De Italianen gaan in maart naar de stembus. De Litouwer suggereerde dat politici denken stemmen te kunnen trekken door de kwestie op te brengen.

Andriukaitis zei in nauw contact te staan met de Nederlandse regering, zodat aan alle verplichtingen rond EMA kan worden voldaan. Volgens hem staan mensenlevens op het spel.