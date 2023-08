Uitkijken naar vallende sterren komend weekend: ’Extra mooie, donkere editie’

GRONINGEN - Sterrenkundige Jeffrey Bout (49) uit Groningen kijkt alweer uit naar de jaarlijkse mooie ’regen’ van vallende meteoren, de Perseïden. Komend weekend is het alweer zover, de beste nacht het fenomeen te spotten is die van 12 op 13 augustus. Ook in Nederland is als de weergoden een beetje willen meewerken weer een leuke serie oplichtende strepen door vallende sterren aan de donkere hemel te zien.

Ⓒ ANP / Rob Voss