Rechtbank hoort getuigen om executies Indië

De verhoren zullen worden afgenomen met een Skype-verbinding vanuit Indonesië. Dat zal gebeuren in de zaken van zestien weduwen en vijf kinderen. Zij stellen dat hun echtgenoten en vaders in de jaren 1946 en 1947 zijn geëxecuteerd in Zuid-Sulawesi. De nabestaanden moeten bewijzen dat hun schadeclaims terecht zijn.

In totaal gaat het om 39 getuigen. De nabestaanden en hun advocaten moeten nu beslissen wie van de toegestane getuigen zij daadwerkelijk willen horen.

De rechtbank Den Haag hoorde één keer eerder mensen in Indonesië in verband met mogelijke oorlogsmisdaden. Dat waren de Indonesiër Yaseman, die naar eigen zeggen was gefolterd, en zijn zus. Yaseman werd in juli door de rechters bevraagd via Skype en overleed in september.