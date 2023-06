Man rijdt veel te hard met kleine kinderen zonder gordel

Volgens een woordvoerder van de politie is zijn rijbewijs ingenomen. Hij kan ook nog een boete verwachten. De officier van justitie zal op een later moment bepalen of hij zijn rijbewijs terugkrijgt en wat de hoogte van die boete zal zijn.

Tijdens de verkeerscontrole betrapte de politie ook een man die 161 kilometer per uur reed, waar 80 is toegestaan. Deze man bleek zonder rijbewijs te rijden. Het was de derde keer dat hij daarop betrapt werd. Zijn auto is in beslag genomen.