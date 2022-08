Premium Het beste van De Telegraaf

Staking Ellende stapelt zich op voor NS, reiziger is de dupe

Door Gijsbert Termaat

De reiziger kan vandaag de dag niet meer op stap zonder app op de telefoon om te kunnen zien of er überhaupt wel gereden wordt. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Reizigers die niet terugkeren na de coronapandemie, personeelstekorten, een hoog ziekteverzuim en slechte betaling voor machinisten en conducteurs. NS zit in de hoek waar de klappen vallen en krijgt het de komende week nog zwaarder, want dan gaat er gestaakt worden en zullen de treinen in delen van het land niet rijden.