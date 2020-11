Opnieuw juridische tegenslag Trump, nu in Pennsylvania

Veel Democraten hebben deze verkiezingen per post gestemd vanwege het coronavirus. Het team van Trump wil dat die stemmen niet worden meegeteld bij de uitslag. Het gerechtshof in Pennsylvania besloot unaniem dat de Republikeinen te lang hadden gewacht met het indienen van hun verzoek. De wet die stemmen per post in de staat mogelijk maakt, komt uit 2019.

Bekijk ook: Trump weer teruggefloten in verkiezingszaak

Het Trump-team had het hof gevraagd om alle poststemmen ongeldig te verklaren of anders de wetgevers in Pennsylvania, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, te verzoeken een lijst met kiesmannen voor de staat op te stellen. Die laatste optie noemde het hof ’ongekend’: het zou zo’n 6,9 miljoen kiezers hun stem ontnemen.

Nederlagen

De afwijzing is de laatste in een rij juridische nederlagen voor Trump, die weigert te erkennen dat zijn tegenstander Joe Biden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.