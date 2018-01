Amsterdam besluit: toeristen moeten rug naar prostituees draaien

Vanaf april dit jaar hebben gidsen die rondleidingen geven aan meer dan vijf mensen daarvoor bovendien een ontheffing nodig. Hiermee lijkt het dat de goeden onder de kwaden moeten lijden, omdat met veel rondleiders al afspraken zijn gemaakt.

Het besluit van het stadsbestuur komt niet als een verrassing. Eerder zette toenmalig wethouder Kajsa Ollongren al stappen om toeristen op de Wallen beter te spreiden en de overlast te verminderen. Vorig jaar werd daarom een convenant met afspraken ondertekend door de aanbieders van rondleidingen en de gemeente. Volgens Amsterdam werken de afspraken, maar doet slechts veertig procent van de aanbieders mee aan deze vrijwillige werkwijze. “Daardoor neemt de overlast wel iets, maar niet voldoende af.” Aanbieders die zich aan de regels hielden, moeten vanaf april dus ook ontheffingen aanvragen.

Maatregel nodig

Volgens de gemeente is de maatregel nodig, omdat het aantal georganiseerde rondleidingen fors is toegenomen: op de drukste momenten zoals elke dag tussen 11- en 12 uur in de ochtend komen 27 groepen in een uur langs het Oudekerksplein.

De rondleidingen moeten volgens de nieuwe regels om uiterlijk 23.00 uur klaar zijn, de groepen mogen niet stilstaan op extra drukke plekken zoals op de bruggen van de Oudezijds Achterburgwal en ingangen van winkels tijdens openingstijden. Sekswerkers fotograferen en geluidsversterking is ook verboden. “Ook moeten gidsen ervoor zorgen dat groepen met hun rug naar de sekswerkers staan. Daarnaast mag er niet geschreeuwd worden of lawaai gemaakt worden en alcohol- en drugsgebruik tijdens de tours is verboden”, schrijft de gemeente. Voor de rondleiding begint wijst de gids de deelnemers erop respect te tonen voor bewoners, ondernemers en sekswerkers.

’Groepen moeten zich gedragen’

Wethouder Udo Kock (Economie) zegt dat er op de Wallen naar schatting zo’n 31.000 bezoekers per week aan een rondleiding deelnemen. “Om de Wallen leefbaar te houden voor Amsterdammers en andere bezoekers, moeten groepen niet te groot zijn en zich gedragen.”

Amsterdam zet extra handhaving in om te controleren of gidsen zich aan de nieuwe regels houden. Kock: “Een boete is 190 euro voor een gids die illegaal tours aanbiedt en 950 euro als hij of zij dat in opdracht van een bedrijf doet. Daarnaast trekken we bij drie overtredingen de ontheffing in.”

’Vermakelijkhedenretributie’

Amsterdam onderzoekt ook of het fiscaal en juridisch mogelijk is aan de deelnemers van rondleidingen een belasting op te leggen, de zogenaamde ‘vermakelijkhedenretributie’.