Vrouw (25) maakt live-stream van eigen hersenoperatie

De 25-jarige Jenna Schardt, een 25-jarige ergotherapeut, had het ziekenhuis toestemming gegeven voor het filmen tijdens de operatie. Dat moest kijkers ’onderwijzen en inspireren’, aldus het Methodist Dallas Medical Center.

De vrouw kreeg tijdens de ingreep foto’s te zien van haar brein. Die beschreef ze om haar hersenen ’in kaart te brengen’. Ook de doktoren gaven live uitleg over het proces. „Ik zal een zeer actieve deelnemer zijn van mijn eigen hersenchirurgie”, liet Schardt eerder weten in een verklaring. De video duurde in totaal vijftig minuten en werd tienduizenden keren bekeken.

Schardt werd geopereerd vanwege problemen met de bloedvaten in haar hersenen. Daardoor kampte ze onder meer met spraakproblemen.

Het ziekenhuis kan op sociale media op veel lof rekenen voor het initiatief. Sommige gebruikers die zelf nog onder het mes moeten, geven aan kracht te putten uit de uitzending. Met Schardt gaat het overigens „fantastisch”, zo laat de familie aan het Amerikaanse ABC weten.