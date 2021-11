Doden door noodweer in Verenigd Koninkrijk, tienduizenden zonder stroom

Arwen ging sinds vrijdagmiddag gepaard met zware windstoten, regen en sneeuwval. De autoriteiten hadden Britten gewaarschuwd door een zeldzame code rood af te geven. Dat betekent dat levensgevaarlijk noodweer in aantocht is. Die code rood verliep volgens Sky News op zaterdagochtend, maar Britten kregen ook daarna nog het advies alleen te reizen als dat echt noodzakelijk is.

Bestuurders die zich toch op de weg begaven, kregen ook te maken met overlast. De politie meldde dat 120 vrachtwagens „vast kwamen te zitten in de sneeuw” op snelweg M62 door Engeland. In Britse media circuleren beelden van daken die van huizen zijn gerukt en wegen die zijn geblokkeerd door bomen en ander puin, zoals een grote trampoline die ondersteboven in een straat ligt.

De twee slachtoffers kwamen om het leven door verschillend incidenten. In het Noord-Ierse Antrim viel een boom op een auto, met de dood van een schoolhoofd tot gevolg. In Engelse Ambleside was een man uit Lancaster geraakt door een boom. Hij overleed volgens de politie ter plekke.

