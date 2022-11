Toerist beklimt piramide van de Maya’s en doet dansje voor woedende menigte

Ⓒ twitter

Tinum - Een jonge toerist is belaagd nadat ze de wereldberoemde Piramide van Kukulcan in Mexico illegaal beklom en bovenaan de trappen een dansje deed. De tempel, die in 1988 werd uitgeroepen tot werelderfgoed door UNESCO, is verboden terrein voor toeristen, maar de vrouw trok zich niets aan van het veiligheidsnet dat voor de onderste trappen hangt.