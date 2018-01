Separatistenleider Catalonië geeft het op

Met Moncloa bedoelt hij de centrale regering, afgeleid van het Paleis van Moncloa, de ambtswoning en het hoofdkwartier van de Spaanse premier in Madrid. Puigdemont heeft erkend dat hij de afzender is en dat „hij een mens is en dus ook momenten van twijfel kent.” Toch voegt hij toe niet op te zullen geven. Maar de boodschap van dinsdag suggereert dat hij geen separatistenleider of kandidaat-premier meer wil zijn, omdat hij zich nu moet gaan toeleggen op het verdedigen van zijn eigen positie.

Het is onduidelijk waar Puigdemont deze boodschap verzond. Hij is sinds eind oktober in België. Hij was dinsdagavond aangekondigd als spreker op een bijeenkomst in Leuven, maar in zijn plaats verscheen Comín er als spreker. Comín is een van de zes afgezette Catalaanse bewindslieden die eind oktober naar Marseille reden en op een vliegtuig naar België stapten.

Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met de regels van het Catalaanse parlement. Daar hebben separatisten ook na de verkiezingen in december een kleine meerderheid behouden. De separatistische voorzitter Roger Torrent wil Puigdemont terughalen.