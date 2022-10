Levi’s jeans uit de jaren 1880 geveild voor maar liefst 76.000 dollar

Maar dat is precies wat er gebeurde op het Durango Vintage Festivus in de Amerikaanse staat Colorado. Tijdens een denim-veiling die deel uitmaakte van het vintage festival ging een jeans, daterend uit de jaren 1880, onder de hamer voor niet minder dan 76.000 dollar. Het zou gaan om een van de oudste nog bestaande spijkerbroeken in de wereld.

Stukje geschiedenis

Uiteraard is het vooral het verhaal achter het kledingstuk dat de prijs bepaald heeft. De Levi’s jeans werd enkele jaren geleden gevonden in een voormalige mijn door Michael Allen Harris en verkocht aan Brit Eaton. Die bood de spijkerbroek nu te koop aan. Oorspronkelijk werden Levi’s jeans namelijk ontworpen voor mijnwerkers, omdat de stof ideaal was voor de harde arbeid die zij moesten verrichten. De broek is logischerwijs dan ook niet in perfecte staat: kaarsvetvlekken, afgescheurde broekspijpen en een vergeeld zitvlak zijn stille getuigen van de lange geschiedenis van de broek.

De oplettende kijkers zullen trouwens gemerkt hebben dat de broek er enigszins anders uitziet dan de meeste spijkerbroeken vandaag de dag. De achterkant telt slechts één zak en in plaats van riemlussen heeft de broek bretelknopen.

Vintageverkoper Kyle Haupert (23) ging aan de haal met het historische kledingstuk.

