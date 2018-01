’Tweederde muziekstudenten heeft lichamelijke klachten’

Ruim de helft van de aankomende musici heeft er ook last van bij het bespelen van een instrument.

Pijn, stijfheid of tintelingen in spieren en gewrichten, veel musici praten er volgens de onderzoekster liever niet over, zeker niet als ze op freelancebasis spelen. Ook is het een kwestie van cultuur in het wereldje, aldus Baadjou: „Simpele maatregelen zoals de repetities verkorten, of meer pauzes invoeren, stranden daarom vaak op verzet.”

„Musiceren is topsport, maar dat wordt vaak niet ingezien of erkend”, zegt de Maastrichtse onderzoekster, die op 1 februari op haar bevindingen promoveert.