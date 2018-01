’Prijs treinkaartje verder omhoog’

ProRail is nu nog een bedrijf, maar het kabinet wil de spoorbeheerder omvormen tot een semi-zelfstandige overheidsorganisatie. Die mogen in tegenstelling tot bedrijven geen btw aftrekken.

„Het gaat altijd fout met de overheid bij btw-kwesties”, zei Rover-voorzitter Arriën Kuyt. „De kaartjes dreigen duurder te worden. Daar zitten we niet op te wachten.”

Staatssteun

Het ministerie van Infrastructuur heeft als uitgangspunt dat de reiziger geen hinder mag ondervinden van de omvorming van ProRail. Topadvocaat Heleen Kersten van Stibbe waarschuwde voor compensatie om duurdere treinkaartjes te voorkomen: „Dat kan door de Europese Commissie misschien worden gezien als staatssteun.”

Ook onder Kamerleden waren er veel vragen over de btw-kwestie. ProRail-topman Pier Eringa heeft nog geen beeld van de gevolgen: „Wij hebben gezien dat het een hele lange studie is tot nu toe en dat het nog niet veel heeft opgeleverd.”

In de spoorsector is veel weerstand over de kabinetsplannen met het spoorconcern. Eringa liet doorschemeren dat ProRail het zelf niet wil, maar dat ze de wens van Den Haag wel loyaal gaan uitvoeren.

„Het moet zorgvuldig en transparant. We doen het met opgeheven hoofd en we gaan met opgestoken mouwen aan de slag”, zegt Eringa.

Wanbeleid

De omvorming van ProRail is door het vorige kabinet ingezet na jarenlang wanbeleid bij de spoorbeheerder. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) gaat door met de plannen.

De spoorbeheerder raakte in opspraak door financieel wanbeleid, gedoe met contracten en slechte prestaties. Als er in de toekomst nieuwe problemen ontstaan kan Den Haag zelf aan de touwtjes trekken.

Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over het spoor.