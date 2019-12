IS claimt bloedige aanval op legerkamp Niger

Een groepering die zich IS West-Afrikaanse Provincie noemt, verspreidde een verklaring waarin werd geclaimd dat er honderd militairen waren gedood bij de aanval bij de grens met Mali. Volgens lokale autoriteiten vielen honderden strijders dinsdagavond het kamp aan in de plaats Inates. Het ministerie van Defensie omschreef de aanvallers als „zwaarbewapende terroristen.”

„De vijand combineerde artilleriebeschietingen met de inzet van kamikazevoertuigen”, stelde een legerwoordvoerder. Er zouden ook veel aanvallers zijn „geneutraliseerd.”

De gevechten duurden drie uur. In de regio zijn onder meer de extremisten van Boko Haram actief en jihadisten die banden hebben met Islamitische Staat.

Week van geweld

Eerder in de week vielen ook al meerdere doden bij een aanval op een legerpost in Agando, bij de grens met Mali. Het ging volgens de autoriteiten om drie militairen en veertien aanvallers. Het ministerie van Defensie sprak toen ook over een aanval door zwaarbewapende terroristen.

