Deze versie van Monopoly is speciaal voor valsspelers

Word jij in de boeien geslagen...? Ⓒ Hasbro

Niets is frustrerender dan een potje Monopoly spelen met iemand die stiekem valsspeelt. Hoewel de verleiding om een paar biljetjes achterover te drukken als je tegenstanders even met hun ogen knipperen, best moeilijk te weerstaan is... Echt goed valsspelen is misschien ook wel een gave. En voor spelletjesliefhebbers met dat talent brengt Hasbro een opvallende nieuwe versie van Monopoly op de markt.