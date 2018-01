Kijk hier live naar de blauwe superbloedmaansverduistering

Wij moeten het doen met ’slechts’ een blauwe supermaan. De term ’blauwe maan’ verwijst naar de tweede volle maan in een maand tijd. Het is overigens maar een naam, want hij heeft helaas gewoon zijn normale kleur. Maar toch is het bijzonder, want tegelijkertijd is er sprake van een supermaan. We spreken van een supermaan als de maan in zijn baan het dichtst bij de aarde staat. De maan is dan 14 keer zo helder als normaal.

In Noord-Amerika, Azië, de Pacific, en Australië doet de natuur er nog een schepje bovenop en wordt de maan ook nog eens verduisterd door de schaduw van de aarde. De verduisterde maan krijgt een rode gloed en wordt dan ’bloedmaan’ genoemd: een blauwe superbloedmaan dus.

Volgens de weerbureaus gooit bewolking boven Nederland geen roet in het eten, maar of we ’m echt goed kunnen zien, is natuurlijk nog even afwachten. Voor wie het schouwspel moet missen: met de livestream van de NASA kan de hele wereld van de blauwe superbloedmaan genieten.

