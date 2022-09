Nieuwe technieken onthullen: onder wereldberoemde ’Melkmeisje’ van Vermeer zat andere versie

Op de muur achter de dienstmeid troffen zij een rek met kannen aan. Terwijl rechts op de voorgrond, waar nu de stoof staat, blijkt aanvankelijk een vuurmand met drogend linnengoed erop te zijn geschilderd.

Volgens directeur Taco Dibbits geeft dit een verrassend inkijkje in de werkwijze van de zeventiende eeuwse meester uit Delft. „Hij zocht naar de perfecte compositie. Want het overschilderen van de kannenhouder en de vrij grote vuurmand zorgt voor meer rust en verstilling in de keuken waar de meid geconcentreerd melk in een kom giet. Niets leidt in de uiteindelijke compositie meer af van die bezigheid.”

Het Melkmeisje van Vermeer.

Het onderzoek naar de Vermeer vindt plaats in het kader van de grote Vermeer-tentoonstelling die al jaren wordt voorbereid en op 10 februari volgend jaar opent. „Inmiddels zijn alle zeven Vermeers in Nederlands bezit al onderzocht. Net als enkele uit buitenlandse collecties”, vertelt Dibbits. „In totaal komen er straks niet minder dan 27 werken van de Hollandse meester naar Amsterdam.”

Dibbits is er van overtuigd dat dit aantal nooit meer overtroffen zal worden. „Er zijn op de hele wereld maar 35 werken bekend die met zekerheid door Vermeer zijn geschilderd. We doen pogingen om nog meer bruiklenen te krijgen, maar dat is moeilijk. Want sommige stukken mogen bepaalde musea, volgens de wet, nooit verlaten. Dit is zo door de schenkers in hun legaat bepaalt. Anders zijn te kwetsbaar om te reizen. Ook is er een schilderij, Het concert, al jaren spoorloos, nadat het in 1990 werd gestolen uit het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston.”