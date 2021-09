Podcast Generatie T. ‘Alle kritiek op Kaag is bij voorbaat seksisme’

Kopieer naar clipboard

Na het opstappen van Sigrid Kaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken sprak men op social media van ‘seksisme’. Hebben ze een punt of wordt kritiek op Kaag te makkelijk gelijkgesteld aan kritiek op haar geslacht? In een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T. gaat het uitgebreid over seksisme, ‘verschilfeminisme’ en termen als powervrouw. Ook bellen we met Alexander Bakker, die als parlementair verslaggever werd beticht van seksisme met betrekking tot Kaag.