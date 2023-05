Russische Doema-voorzitter eist grondgebied en 750 miljard dollar terug van Polen

Om Polen te straffen roept de Russische parlementsvoorzitter op om een verbod in te stellen voor Poolse vrachtwagens op Russisch grondgebied. Een parlementaire commissie zou zich vanaf maandag over het verbod buigen. „Een dergelijke stap zou Polen aanzienlijke financiële pijn en banenverlies bezorgen”, verklaart Volodin.

Compensatie

Al zou dat verbod volgens hem nog lang niet compenseren wat Polen eigenlijk aan Rusland verschuldigd is. Het land werd destijds door de Sovjet-Unie bevrijd van nazi-Duitsland en heeft dan ook zijn bestaan aan Rusland te danken, aldus Volodin. „Warschau is ons 750 miljard dollar verschuldigd. En zou ons ook het grondgebied moeten teruggeven dat ze van ons hebben gekregen na de oorlog.”

Sinds de oorlog in Oekraïne is de relatie tussen Polen en Rusland verder achteruitgegaan. Polen werpt zich op als één van de voornaamste bondgenoten van Oekraïne. Het land sloot vorige maand nog een Russische ambassadeschool in Warschau, een beslissing waar Moskou absoluut niet van gediend was.

Polen heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Volodin.