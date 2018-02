Groningse boeren mogen Den Haag niet in met tractor

„Door het ontbreken van heldere afspraken voor een veilig verloop en om wanordelijkheden en verkeerschaos in het centrum van Den Haag te voorkomen, is besloten de vrachtwagens met tractoren niet de stad in te laten rijden”, aldus de gemeente.

De boeren zijn van Groningen onderweg naar het Malieveld waar de tractoren van diepladers worden gereden. De bedoeling was om daarna met de trekkers te rijden naar het Binnenhof. Dat mag niet. Wel mogen de demonstranten te voet naar het gebouw van de Tweede Kamer.

Schade aan mestkelders

Groningse boeren hebben vaak te kampen met forse schade door de aardbevingen. Zij hebben te kampen met veel praktische problemen. Hun mestkelders beginnen vaak te ’lekken’, waarbij er water bij de mest komt.

De boeren eisen van Shell dat het olie- en gasbedrijf financiële verantwoordelijkheid neemt voor de bevingsschade door gaswinning. De boeren willen die garanties zwart op wit zien.

Verklaring

Shell kwam dinsdag met een verklaring waarin ze meldde dochterbedrijf NAM te blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen en bereid te zijn daarvoor garanties af te geven.

De Tweede Kamer wil ondanks de verklaring dat Shell donderdag aan de commissie voor Economische Zaken en Klimaat komt uitleggen of het olie- en gasbedrijf inderdaad tracht de aansprakelijkheid voor de Groningse aardbevingsschade te ontlopen.