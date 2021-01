Steekpartij bij woning Apeldoorn, man (20) aangehouden

Ⓒ News United / Luciano De Graaf

Apeldoorn - De politie is woensdagochtend in alle vroegte uitgerukt voor een steekpartij in of bij een woning in Apeldoorn. Een persoon is neergestoken en overgebracht naar het ziekenhuis. De ander, een 20-jarige man, is aangehouden en zit vast.