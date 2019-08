Brand gesticht in belastingkantoor Curaçao

De politie liet pas na enkele dagen onderzoek weten dat er sprake is geweest van brandstichting. Op een uitgegeven video is te zien hoe een auto in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 augustus rond 3 uur 's ochtends naar het pand rijdt. Twee mannen stappen uit om daarna snel weer in de auto weg te rijden. Korte tijd later begint de brand in het gebouw.

De schade is aanzienlijk. Sommige diensten, waaronder die van achterstallige betalingen, kent heel veel brandschade. Ook het gebouw is er slecht aan toe.