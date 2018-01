Islamoloog Ramadan gearresteerd op verdenking van verkrachting

In oktober had een Franse vrouw aangifte tegen Ramadan gedaan, waarna er meer reacties volgden. Zo zeggen Zwitserse vrouwen dat ze werden verleid door Ramadan toen hij nog leraar Frans was. Inmiddels is door twee vrouwen aangifte voor verkrachting gedaan, in 2009 en 2012.

Een van hen is Henda Ayari. Zij zegt door Ramadan te zijn verkracht op een hotelkamer in Parijs. Door de #metoo-discussie durfde ze zich uit te spreken.

Leiden en Rotterdam

Ramadan is een bekende naam in de islamitische wereld. Hij doceert op de Universiteit van Oxford - waar hij op non-actief is gezet - en werkte ook op Leiden Universiteit en op de Erasmus Universiteit. Daar werd hij weggestuurd na ophef over een tv-programma voor Iraanse staats-tv. Dat ontslag was overigens onterecht, oordeelde de rechter later.

De 55-jarige Ramadan heeft Egyptische roots. Hij is een kleinkind van Hassan al-Banna, de oprichter van de Egyptische Moslimbroederschap. Ramadan wordt zowel geroemd als verguisd: hij werd het gezicht van de ’Europese moslims’ die volgens hem uit de slachtofferrol moeten kruipen, en is ook in intellectuele kringen populair. Toch zit er achter het vriendelijke gezicht ook een fundamentalistische islamist, zo waarschuwden critici al eerder.

Ramadan ontkent het seksuele misbruik. Hij spreekt van een lastercampagne.