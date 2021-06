Dronken tiener breekt in bij Airbnb gehuurd door agenten

De agenten uit Montana waren voor een training in Milwaukee. Toen ze wakker werden in hun Airbnb-accomodatie zagen ze dat de achterdeur van het pand openstond. Eenmaal boven troffen ze een slapende 19-jarige indringer. Daarover bericht New York Post.

„Deze dwaas vond nou net die Airbnb vól met agenten”, zegt een van de agenten in een TikTok-video. „Hij werd wakker met handboeien om”. De agenten belden na de verrassende vondst met de alarmlijn om de jonge inbreker over te dragen aan de lokale politie.

De tiener verklaarde dat hij geen idee had waar hij was. „Dit is me nog nooit gebeurd. Ik ben wel vaker op gekke plekken wakker geworden”, zei de tiener. Er is geen aangifte gedaan en de jongen wordt dan ook niet vervolgd omdat hij volgens de politie „gewoon dronken” was en per ongeluk het verkeerde huis was binnengegaan.

Tekst loopt door onder de video.

Volgens de politie mag de jongen eigenlijk van geluk spreken dat hij inbrak bij een huis vol agenten. „Stel je voor dat hij bij een kind of een vrouw van iemand in bed was gekropen. Dan had het heel anders kunnen aflopen. Dus het is meer een kwestie van gelukkige plaats, gelukkige tijd dat hij inbreekt bij een paar gasten die weten hoe ze ermee moeten omgaan.”

Met de TikTok-video wilden de agenten de vriendelijke kant van de politie laten zien. „De politie heeft het momenteel moeilijk”, legt de agent uit. „En als mensen kunnen zien dat we nog steeds plezier hebben en nog steeds echte mensen zijn, is dat een goede zaak.”