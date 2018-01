Angelina Jolie in de bres tegen seksueel geweld

De Noor zegde toe samen te gaan werken op het gebied van training van militairen, bewustwording en het rapporteren van seksueel geweld in conflictgebieden. „Seksueel geweld is een oorlogstactiek. De NAVO doet hier al veel tegen, maar we kunnen meer doen”, zei Stoltenberg. „We gaan kijken naar het versterken van de bestaande training rondom het bestrijden van seksueel geweld.”

De secretaris-generaal brak ook een lans voor het versterken van de rol van vrouwen in de strijdkrachten. Het militaire bondgenootschap wil verder dat commandanten in bijvoorbeeld Kosovo of Afghanistan sneller en systematischer gaan rapporteren als ze gevallen van seksueel geweld tegenkomen.

„Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken om onze woorden in daden om te zetten”, besloot Stoltenberg.