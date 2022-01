LIVE | Nog enkele honderden mensen op Museumplein

Nadat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam het noodbevel had afgegeven en de mobiele eenheid het plein zondagmiddag schoonveegde, liep een groot deel van de aanwezigen naar het Westerpark. Daar hield Forum voor Democratie de aftrap voor de campagne van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Rond dat tijdstip zou een verfbom zijn gegooid tegen de deur van het partijkantoor van Forum voor Democratie aan de Amsterdamse Herengracht. De partij zegt aangifte te doen en deelt op Twitter ook de bewakingsbeelden van het incident.

Verslaggever Daniel van Dam is aanwezig in Amsterdam. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

De mobiele eenheid van de politie is nog aanwezig op het Museumplein. Woordvoerders van de politie en de gemeente doen geen mededelingen of er nog wordt ingegrepen. Over het aantal arrestaties zegt de politie evenmin iets, omdat dit aantal oploopt.

Sfeer

Vooralsnog is de sfeer op het Museumplein gemoedelijk. Langs het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum staan mensen in het donker te praten en te eten en er klinkt muziek. Politieagenten staan ook te praten met demonstranten.

Ⓒ Inter Visual Studio / Remy Roosien

Eerder vandaag was de sfeer een stuk grimmiger. Duizenden mensen verzamelden zich op het Museumplein en de ME moest optreden tegen de betogers. Nadat het Museumplein grotendeels was leeggeveegd, liep een groot deel van de aanwezigen naar het Westerpark, waar Forum voor Democratie de aftrap hield voor de campagne van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De meeste mensen hebben die bijeenkomst inmiddels weer verlaten en zijn teruggekeerd naar het Museumplein.

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP / HH

Ⓒ ANP

Het Museumplein geldt zondag van 11.00 tot 23.00 uur als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied kan iedereen preventief worden gefouilleerd.

De marechaussee fouilleert iemand in Amsterdam. Ⓒ Daniel van Dam

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de demonstratie donderdag omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. Volgens de voorman van Samen voor Nederland, Michel Reijinga is dat „complete onzin” en zijn relschoppers nooit welkom bij zijn demonstraties.